James Harden dépasse Shaq et devient le neuvième marqueur all-time

Statistiquement parlant, James Harden est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Parce que même si l’ancien MVP ne fait pas toujours l’unanimité, notamment en raison des fois où il s’est planté sur quelques matches décisifs de playoffs, sa longévité au plus haut niveau force le respect. Encore cette saison, à 36 ans, il continue d’être un élément moteur des Los Angeles Clippers. Ses 32 points ont contribué à la victoire de son équipe contre les Charlotte Hornets (117-109) la nuit dernière. Ils lui ont aussi permis de monter d’un rang au classement des meilleurs scoreurs all-time. Il est passé devant Shaquille O’Neal et occupe désormais la neuvième place.

« C’est un honneur de passer devant Shaq, un joueur que j’ai regardé en grandissant à Los Angeles. Lui et Kobe… le pivot le plus dominant de l’Histoire. C’est un vrai honneur », confiait l’intéressé après la rencontre.

James Harden tourne à plus de 25 points par match cette saison, son plus haut total depuis 2020 ! Il reste encore loin de la huitième place des meilleurs marqueurs détenue par Wilt Chamberlain mais il pourrait l’atteindre s’il reste en NBA encore quelques saisons. Il est aussi aux portes du top-10 des meilleurs passeurs en carrière (12eme) et il est deuxième au nombre de paniers à trois-points inscrits, juste derrière Stephen Curry.