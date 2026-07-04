Après le trade de Jaylen Brown aux Philadelphia Sixers, l'ailier des Boston Celtics Jayson Tatum a pris la parole.

Une page de l'histoire récente des Boston Celtics vient de se tourner. Membre très important du projet de la franchise du Massachusetts depuis 2016, Jaylen Brown a été envoyé aux Philadelphia Sixers. Un trade qui marque la fin de son duo avec Jayson Tatum.

Coéquipiers sous les couleurs des Celtics depuis 2017, les deux hommes ont tout connu ensemble. Les déceptions, les rumeurs et un titre NBA. Sur les réseaux sociaux, Tatum a pris la parole pour faire ses adieux à Brown.

"9 ans ! Je te serai éternellement reconnaissant pour tout ce qu'on a accompli ensemble, pour m'avoir poussé à être un meilleur joueur. Des éliminations au premier tour jusqu'à gagner un titre ensemble, je suis reconnaissant pour tout ça.

Je n'ai que de l'amour et du respect pour le joueur et l'homme que tu es ! J'ai hâte de voir comment tu entameras ce nouveau chapitre de ta carrière et je ne te souhaite que le meilleur ! Continue d'être spécial", a publié Jayson Tatum sur Instagram.

Alors que la relation entre les deux joueurs a beaucoup fait parler ces dernières années, Jaylen Brown devrait apprécier ce joli message de Jayson Tatum. Et on attend désormais avec impatience le premier affrontement entre les deux ex-partenaires.

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