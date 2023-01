Sans le moindre doute, Jayson Tatum s’impose comme l’un des sérieux prétendants pour le titre de MVP. Si le bilan des Boston Celtics renforce sa candidature, l’ailier s’impose également comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA.

Et pourtant, selon le vote des fans actuellement, le natif de Saint-Louis ne figure pas dans les 5 titulaires choisis à l’Est pour le All-Star Game ! En effet, lors du premier classement intermédiaire, Tatum se retrouve seulement 4ème dans la catégorie frontcourt (3 sélectionnés).

Le talent de 24 ans est devancé par Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid.

"Je suis dans une situation très difficile. Je me trouve derrière KD, Giannis et Embiid. Nous affichons tous une moyenne à 30 points par match et nous sommes tous dans la conversation pour le MVP.

Donc je sais que je vais devoir bosser dur pour passer devant l’un de ces gars", a sobrement commenté Jayson Tatum face à la presse.