Jayson Tatum, l’apprentissage de la vie de remplaçant

De retour dans le 5 majeur pour défier le Soudan du Sud (103-86) mercredi, l'ailier de Team USA Jayson Tatum avait dû se contenter du banc face à la Serbie (84-110) dimanche aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec 0 minute disputée sur ce premier match, la star des Boston Celtics a dû ronger son frein.

Et sur la suite de cette compétition, rien ne dit que cette situation ne va pas se reproduire. En tout cas, sauf surprise, il aura, au moins, un rôle de remplaçant dans les matches importants. Et forcément, il s'agit d'une leçon pour un joueur habitué aux responsabilités en NBA.

"On peut être frustré. Car en tant que compétiteur, on veut jouer. Mais cela me permet aussi d'avoir de l'empathie pour certains des gars de mon équipe qui n'ont pas toujours l'occasion de jouer ou qui ne jouent que quelques minutes.

C'est donc une expérience enrichissante de voir les choses de ce point de vue. En tout cas, il faut aller de l'avant. C'est une bonne expérience pour l'humilité", a jugé Jayson Tatum pour The Athletic.

Avec l'armada américaine, le sélectionneur Steve Kerr doit faire des choix pour garder un équilibre. Et Jayson Tatum profiter donc de ce tournoi olympique pour apprendre la vie d'un remplaçant.

