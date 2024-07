Jayson Tatum benché, Steve Kerr s’est senti « comme un idiot »

Le match entre Team USA et la Serbie dimanche, pour l'entrée en matière des Américains, était intéressant à suivre, avec une paire LeBron James-Kevin Durant trop forte pour des Serbes qui n'auraient sans doute jamais dû faire sortir Nikola Jokic du terrain. Deux joueurs des Etats-Unis n'ont pas foulé le parquet : Tyrese Haliburton, ce qui était attendu par rapport à ce que l'on avait vu en préparation et... Jayson Tatum.

Pour l'ailier des Boston Celtics et récent champion NBA, c'était nettement moins prévu. Plusieurs fois titulaire pendant la prépa, Tatum aurait dû entrer en jeu, mais Steve Kerr a fait le choix de ne pas du tout utiliser le Bostonien. Une décision qu'il a regretté par la suite.

"C'est dur. Je lui ai parlé un peu plus tôt aujourd'hui. Il y avait le retour de Kevin Durant et des line up que je voulais utiliser. J'ai utilisé des combinaisons qui avaient du sens, mais c'était juste pour ce soir. Je me suis senti comme un idiot, c'est un joueur qui a été trois fois de suite dans le meilleur cinq de l'anneé en NBA. Jayson a parfaitement géré ça. Il laissera son empreinte à un autre moment", a déclaré Kerr sur ESPN.

On a d'abord cru que Jayson Tatum était blessé ou malade, mais il n'a simplement pas été inclus dans les rotations. Avec les matches à venir contre Porto Rico et le Soudan du Sud, on imagine quand même que le All-Star va trouver du temps de jeu.

