Jayson Tatum reconnaît une « crise » chez les Celtics

Les Boston Celtics connaissent des difficultés ces dernières semaines. Le terme "crise" ne semble pas pour autant approprié. Surtout quand on se rappelle des périodes très compliquées des Milwaukee Bucks ou des Philadelphia Sixers cette saison. Mais pour Jayson Tatum et ses partenaires, la situation actuelle n'est pas normale.

Habituée à dominer, sans trop forcer, en saison régulière, la franchise du Massachussetts a marqué le pas sur les derniers matches. Il suffit de voir le bilan de l'équipe sur les 10 dernières rencontres : 6-4. C'est totalement correct pour le commun des mortels. Pas vraiment pour Boston.

Et justement, Tatum a affiché un discours lucide sur les problèmes des Celtics après la défaite face aux Toronto Raptors (97-110).

"Nous traversons une période difficile en ce moment. C'est dur. Mais, après le match, on s'est parlé : il faut rester ensemble. Faire de notre mieux, rester ensemble, continuer de croire l'un en l'autre comme on l'a toujours fait.

Il faut rester ensemble pour connaître des jours meilleurs et surmonter cette mauvaise passe. Et il faut garder la tête froide le plus possible", a résumé Jayson Tatum face à la presse.

Il n'y a bien évidemment aucune urgence à Boston, 2ème à l'Est (28-12). Mais effectivement, même dans les victoires, les Celtics semblent plus perfectibles ces derniers temps. Jayson Tatum et ses coéquipiers se doivent de réagir.

Jayson Tatum, sa réponse aux critiques