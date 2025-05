Jayson Tatum ne se cache pas… mais va-t-il répondre sur le terrain ?

Les Boston Celtics sont dos au mur, menés 2-0 par les New York Knicks, et Jayson Tatum est en train de passer à côté de sa série.

Tu parles d’un choc. Ou plutôt d’un… « choke. » Les Boston Celtics ont gaspillé une avance de 20 points lors de chacun des deux premiers matches des demi-finales de Conférence contre les New York Knicks. Ils se sont inclinés à chaque fois, dominés dans le money time et désormais menés 0-2 alors qu’ils ont joué les deux rencontres à domicile ! Les champions en titre sont au bord du gouffre, à l’image de leur superstar Jayson Tatum. Ce dernier est complètement à côté de ses pompes. Et il le reconnaît. Il assume.

« Je prends l’entière responsabilité de la manière dont j’ai joué depuis le début de cette série. Je dois être plus fort et je m’attend à être bien meilleur », avoue l’intéressé.

Ne pas se chercher d’excuse(s) est une première étape. Mais ça ne justifie pas ses performances, très décevantes. Surtout en attaque. L’ailier All-Star de Boston n’a converti que 12 de ses 42 tentatives (29%). Il se contente d’ailleurs souvent d’arroser de loin (5 sur 20). Ses drives sont empruntés, comme en atteste la dernière possession du Game 2. C’est comme s’il improvisait à chaque dribble. Du coup, il n’a tiré que 9 lancers-francs et il a perdu déjà 8 ballons.

Ses détracteurs ont souvent répété qu’il ne répondait pas présent dans les grands moments. C’est sans doute un peu injuste. Si les Celtics sont allés au bout l’an dernier, c’est d’abord grâce à Jayson Tatum. Même s’il n’a pas été élu MVP des finales. En revanche, il a là l’occasion de prouver qu’il peut répondre présent dans l’adversité. Son équipe n’a plus le choix. Lui non plus. C’est le moment de montrer de quoi il est fait. L’écart n’est pas insurmontable, surtout au vu du déroulé des premiers matches. Mais pour ça, il faudra qu’il soit grand.

