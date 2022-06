Jayson Tatum le sait : il doit être un meilleur scoreur pour gagner

Parmi les meilleurs scoreurs de la NBA, Jayson Tatum a du mal à se retrouver dans ces Finales. Avec 23 points à 8-23 au tir dans la défaite des Boston Celtics au Game 4, il n’a pas eu l’impact escompté dans cette rencontre décisive.

Malgré un superbe 45,2% à trois points, l’ailier stagne à 34,1% au tir dans la série. Et pour cause, c’est à deux points qu’il a le plus de mal, avec 4-15 dans le quatrième match. Ime Udoka, son coach, pense qu’il pense trop à provoquer des fautes et ne se concentre pas assez sur sa finition.

"Certaines fois il cherche la faute. […] Il trouve des ouvertures. Il tire au-dessus de deux ou trois gars. C’est l’équilibre entre être agressif, choisir ses spots et faire ce qu’il a fait dans les derniers matches, c’est-à-dire en ressortir la balle pour avoir des tirs ouverts. Il va au panier, c’est autant un scoreur qu’un playmaker. Ils font un bon travail avec leurs rotations. Parfois, il vise les fautes au lieu de finir. J’ai vu ça dans quelques matches jusqu’ici", détaille Udoka en conférence de presse.

Pour son coéquipier, Marcus Smart, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne trouve la solution. Malgré son efficacité diminuée, lui et le reste de l’équipe continuent de faire confiance à leur leader.

"Ce n’est pas la première fois que tu es dans une mauvaise passe. Ce ne sera pas la dernière fois. Il faut que tu arrives à en sortir. On te fait confiance, on croit en toi. C’est ce pour quoi tu es fait", a-t-il assuré après la rencontre.

Les Warriors sont l’une des meilleures défenses de la ligue et savent comment mettre leur adversaire en déroute. Ils ont d’ailleurs une certaine expérience pour défendre les ailiers stars… Tatum le sait, mais il ne veut pas se cacher derrière cela.

"Ils jouent bien. Ils ont un plan de jeu et tout ce qui va avec… mais c’est de ma faute. Je dois être meilleur. Je sais que j’impacte le jeu d’autres manières, mais je dois être plus efficace, mieux shooter, mieux finir au panier. J'assume mes responsabilités là-dessus", a déclaré l’intéressé.

Pour se sortir de là, il sait déjà comment s’y prendre : il doit davantage se reposer sur le tir à mi-distance. C’est ce que lui conseille son coach et ce qu’il essaiera d’appliquer dès le prochain match.

"Ce que je dirais, c’est qu’il ne doit pas refuser de prendre des deux points. Quelques pull-up, ce genre de choses, plutôt que de toujours aller vers le panier. Ce n’est pas forcément l’un ou l’autre. On a parlé d’équilibre, à quel point on compte sur lui pour marquer et pour impliquer les autres joueurs", lui recommande Ime Udoka.

Comme l’ont fait remarquer Udoka et lui-même, Jayson Tatum est plus qu’un scoreur. Dans ces playoffs, il a élevé son niveau de création et son jeu de passe est l’une des clés de la réussite des Celtics. Cette nuit, il a perdu autant de ballon qu’il a fait de passes décisives (6), ce qui est également un indicateur important. La star de Boston doit faire mieux au scoring, mais elle ne doit pas négliger les autres aspects du jeu pour autant.

L’éclosion de Jayson Tatum, de scoreur talentueux à playmaker victorieux