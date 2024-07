Jayson Tatum, son mea culpa sur les rumeurs autour de Jaylen Brown

L'année de la consécration pour les Boston Celtics ! Après des échecs successifs pour le projet de cette franchise autour de Jayson Tatum et Jaylen Brown, ce duo a bel et bien mené cette équipe jusqu'au titre de champion NBA en 2024.

Mais avant ce sacre, il y a eu de nombreux doutes. Notamment sur la viabilité de ce duo au plus haut niveau. Et il y a même eu des rumeurs concernant un éventuel trade de Brown. On sait par exemple que les Celtics ont pensé à le sacrifier pour Kevin Durant.

Et en tant que leader, Tatum a tenu à réaliser son mea culpa à ce sujet : il n'a pas été assez présent publiquement pour soutenir son coéquipier.

"Je lui ai toujours dit que j'aurais peut-être pu mieux faire entendre mes sentiments en public. Il a toujours su que je voulais qu'il soit ici. Je lui ai toujours dit : 'Mec, je ne suis pas impliqué dans ces discussions.'

Je ne suis jamais allé voir Brad (Stevens), ni aucun joueur, pour dire : 'Hey, je veux l'arrivée de ce gars-là, et le départ de ce mec'. J'ai simplement fait mon boulot : jouer au basket. Mais avec le recul, je ne savais pas comment une telle situation pouvait impacter quelqu'un.

Car je n'avais jamais connu ça. J'ai le sentiment que j'aurais peut-être pu mieux faire en disant publiquement : 'Non, nous ne voulons personne, nous voulons JB'. Je me contentais de dire : 'Je veux rester en dehors de ça'", a ainsi jugé Jayson Tatum pour Sports Illustrated.

Une remise en question intéressante. Surtout par rapport à l'évolution de son leadership au fil des années. On l'a vu sur la saison 2023-2024, Jayson Tatum n'a eu aucun problème à se "sacrifier" sur le plan individuel pour le bien collectif.

Même en Playoffs, il n'a pas cherché à attirer toute la lumière, en "laissant" les trophées individuels à Jaylen Brown, pour gagner collectivement. Un vrai développement pour un leader de seulement 26 ans.

