Jayson Tatum a très mal vécu sa défaite en Finales NBA

Arriver en Finales NBA était déjà un bel accomplissement pour les Boston Celtics cette année. Pour Jayson Tatum, grand compétiteur, cela n’est toutefois pas suffisant. L’ailier a particulièrement mal vécu sa défaite face au Golden State Warriors au printemps.

Face à un Stephen Curry au-dessus de tout, les Celtics ont tout de même réussi à tenir six matches sur la série. Dans ce duel, les joueurs de San Francisco avaient clairement l’avantage de l’expérience. Pour Tatum, c’est avant tout ce qui a fait la différence, comme il le raconte à Ramona Shelburne de ESPN.

"Du point de vue du talent, nous étions au même niveau qu’eux. Mais on voyait bien qu’ils étaient déjà passés par là. On voyait qu’ils ne paniquaient pas. Ils étaient juste plus forts mentalement que nous et c’est difficile à accepter", regrette le joueur de 24 ans.

De retour chez lui après la défaite de Boston dans le Game 6, l’ailier a eu beaucoup de mal à passer à autre chose. Plus que sur sa qualification en Finales, c’est sur son échec qu’il s’est d’abord concentré.

Pendant les jours qui ont suivi l’élimination des Celtics, Jayson Tatum est à peine sorti de chez lui. Il ne voulait ni jouer avec son fils, Deuce, ni manger les plats préparés par sa mère pour lui remonter le moral. L’ombre de lui-même pendant un temps, il errait simplement dans sa maison.

"Deuce m’a fait un câlin et m’a dit qu’il était fier de moi. Puis ma mère m’a serré dans ses bras et j’ai fondu en larmes. J’avais l’impression d’avoir laissé tomber tout le monde. Je me souviens lui avoir dit à quel point j’étais fatigué et combien c’était difficile. Je me sentais découragé", raconte Tatum.