Jayson Tatum ressent un problème chez les Celtics

Après un début de saison canon, les Boston Celtics marquent le pas ces dernières semaines. Sur les 10 derniers matches, Jayson Tatum et ses coéquipiers ont ainsi enregistré 6 défaites pour seulement 4 victoires. Un rythme moyen loin des standards affichés auparavant.

Et justement, de son côté, le jeune leader de cette équipe ressent un problème. Même si la franchise du Massachussetts n'a absolument aucune raison de paniquer, l'ailier n'a plus l'impression de retrouver l'insouciance qui faisait la force de sa formation.

"Je pense que nous jouons un peu timidement, avec l'esprit serré. Le basket est censé être amusant, il est censé être libre. Il faut être compétitif, j'ai l'impression que tout le monde veut réussir chaque tir. Moi y compris, notre langage corporel lorsque nous ratons des tirs est contagieux.

En tant que groupe, nous ne pouvons pas laisser de petites choses devenir de plus en plus importantes. C'était un effet domino. Il faut se libérer, revenir à notre base, prendre une grande respiration et simplement jouer au basket", a relativisé Jayson Tatum pour The Athletic.