Jayson Tatum, retour attendu cette semaine !

Beaucoup de fans des Boston Celtics espéraient voir Jayson Tatum faire son grand retour la nuit dernière, face à Philadelphie. L'ailier All-Star n'a pas participé à la rencontre de son équipe, qui s'est imposée assez sereinement contre les Sixers. Ce n'est a priori que partie remise. A en croire Bill Simmons, la première de Tatum, victime d'une déchirure du tendon d’Achille lors des playoffs 2025, est plutôt à prévoir pour cette fin de semaine.

Sans préciser quels sont les indices qui le poussent à annoncer un comeback dans la nuit de vendredi à samedi face à Dallas, Simmons a déclaré dans son podcast chez The Ringer : "On dirait bien que ce sera vendredi contre Dallas pour Tatum. Tous les signes vont dans cette direction".

Le fait que le match soit diffusé sur NBC, qui a réalisé le documentaire sur sa convalescence, pourrait être le plus gros indicateur. En l'absence de Jayson Tatum, les Celtics ont fait mieux que de la figuration. A l'heure de ces lignes, ils sont deuxièmes de la Conférence Est.

Boston a deux autre matches à jouer avant de recevoir les Mavs : la nuit prochaine à Milwaukee et dans la nuit de mercredi à jeudi, à domicile contre Charlotte.

