Jayson Tatum, retour validé !

Jayson Tatum a été autorisé à rejouer et devrait faire son grand retour en NBA la nuit prochaine à domicile contre Dallas.

Jayson Tatum sur un parquet NBA, c'est sans doute pour cette nuit ! Selon ESPN, la star des Boston Celtics a été autorisée à rejouer et devrait faire ses débuts lors du match face aux Dallas Mavericks, au TD Garden.

Absent depuis près de 10 mois, Tatum n’a plus joué depuis sa rupture du tendon d’Achille droit subie lors du Game 4 de la demi-finale de conférence Est face aux New York Knicks en mai dernier. Une blessure majeure qui avait brutalement stoppé la saison du franchise player de Boston et plongé une partie du projet des Celtics dans l’incertitude.

La rééducation semble avoir porté ses fruits. Ces derniers jours, Tatum participait déjà pleinement aux entraînements et aux scrimmages à cinq contre cinq avec ses coéquipiers. D’après les informations d’ESPN, il est désormais considéré comme « prêt à jouer », même si la décision finale devait encore être confirmée peu avant la rencontre.

Ce retour intervient dans un contexte plutôt favorable pour Boston. Malgré l’absence de leur leader, les Celtics se sont maintenus dans le haut de la conférence Est et occupent actuellement la deuxième place avec un bilan solide. L’arrivée de Jayson Tatum pour les vingt derniers matches de saison régulière pourrait donc transformer une équipe déjà compétitive en un vrai favori à l'Est à l’approche des playoffs.

Reste évidemment la question du rythme et de la charge de travail. Après près de 10 mois sans compétition, il serait surprenant de voir Tatum immédiatement retrouver son volume habituel de minutes ou de responsabilités. Mais même à 70 ou 80 % de ses capacités, le simple fait de revoir l’un des meilleurs joueurs de la ligue sur le parquet représente une excellente nouvelle pour Boston… et une mauvaise pour le reste de la conférence Est.