Jerami Grant aux Hawks contre Bogdan Bogdanovic et le pick 16 ?

Très courtisé sur le marché des trades, Jerami Grant pourrait être transféré aux Atlanta Hawks en échange de Bogdan Bogdanovic et du 16e choix de la draft.

Après leur saison décevante, les Atlanta Hawks sont prêts à faire le grand ménage. Aucun joueur en dehors de Trae Young, De’Andre Hunter et Onyeka Okongwu n’est intouchable. John Collins, dans de nombreuses rumeurs qui l’envoient notamment aux Sacramento Kings, est clairement sur le départ. Alors, c’est maintenant au tour de Bogdan Bogdanovic d’apparaître dans celle-ci. L’ailier pourrait bientôt partir à Detroit contre Jerami Grant.

Les Detroit Pistons, qui se montrent généralement assez exigeants sur ce dossier, seraient intéressés par un transfert de Grant contre Bogdanovic et le 16e choix des Hawks à la draft, d’après le journaliste Marc Stein. Ils auraient d’ailleurs fait le premier pas vers Atlanta, aussi séduits par cette perspective. Le trade pourrait se faire dans les jours à venir, avant ou pendant la draft du 23 juin, si cette rumeur se confirme.

Jerami Grant vers les Hawks ?

Jerami Grant est l’un des joueurs les plus convoités sur le marché des transferts depuis la deadline de février. Il sort d’une saison à 19,2 points, 4,1 rebonds et 2,4 passes par match à 42,6% au tir et 35,8% à trois points. Sa capacité à étirer le jeu au poste 3 ou 4 intéresse de nombreuses équipes compétitives. Depuis son passage aux Nuggets, en 2019-2020, les qualités défensives du l’ailier sont aussi très appréciées par ces franchises. Mais jusqu’ici, les Pistons avaient des demandes trop élevées pour que l’une d’entre elles puisse s'aligner.

À l’approche de la draft, son transfert fait partie des transactions les plus attendues de l’intersaison. Les Blazers semblent particulièrement investis sur le dossier depuis plusieurs mois. Les Kings seraient également intéressés. Le joueur est éligible à une extension de contrat de quatre ans pour 112 millions de dollars. Cela lui permet de garder un peu de contrôle sur sa future destination et garantit à sa nouvelle équipe de le conserver sur le long terme.

Un package centré sur le 16e choix pour les Pistons

À bientôt 30 ans, Bogdan Bogdanovic sort d’une saison à 15,1 points, 4 rebonds et 3,1 passes par match. Des moyennes plus que correctes. Mais son efficacité a grandement diminué depuis l’année dernière. Il est passé à 36,8% à trois points (-7%) sur un volume similaire, pour 43,1% au tir au total (-4,2%). Une chute qui explique sans doute l’envie des Hawks de s’en séparer.

De plus, le joueur a subi une opération du genou après l’élimination de son équipe. La conséquence directe de ses 20 matches d’absence cette saison, dont la rencontre la plus importante de l’année, en playoffs. Atlanta a indiqué que l’ailier devrait complètement guérir avant le début de l’exercice 2022-2023. Mais la manière dont ce pépin physique affecte son jeu et sa cote sur le marché reste floue.

Bogdanovic n’est pas vraiment le genre de profils que cherchent les Pistons actuellement. Son expérience et ses qualités de tir pourraient toutefois séduire la franchise de la Motor City. Surtout, elle vise le 16e pick de la draft 2022, dont disposent les Hawks.

Les deux équipes semblent partantes et les contreparties sont convaincantes. À bien des égards, le transfert a du sens pour tout le monde et implique une transaction rapide. Il se pourrait donc que nous assistions, dans quelques jours, à un swap entre Jerami Grant et Bogdan Bogdanovic.

