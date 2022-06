Jerami Grant, un transfert imminent à l’approche de la draft ?

Au centre de nombreuses rumeurs depuis plus d’un an, Jerami Grant pourrait avoir joué ses derniers matches à Detroit. L’ailier fort de 27 ans, déjà parmi les joueurs les plus vieux de l’effectif, entre dans la dernière année de son contrat. Son trade fait partie des transactions les plus attendues de l’intersaison, d’après Jonathan Givony d’ESPN.

L’ailier shooteur de 2,03 m a un profil très recherché en NBA. Il sort d'un exercice à 19,2 points et 4,1 rebonds par match à 35,8% à trois points de moyenne. Il est également éligible à une extension de quatre ans pour 112 millions de dollars, ce qui permettrait à un potentiel partenaire de transfert de se projeter sur le long terme. De nombreuses équipes sont sur le dossier depuis un moment, tandis que sa franchise est à l'écoute des propositions.

Les Blazers, notamment, avaient tenté de récupérer Grant à la trade deadline de février. Toutefois, les Pistons demandaient à ce moment-là un prix trop élevé pour que l'une des franchises intéressées puisse s’aligner.

Detroit n’est toujours pas prêt à abaisser ses demandes, mais Portland est désormais mieux équipé pour monter une offre de transfert. Ils disposent en effet du septième choix de la draft, qui les place dans une position idéale pour négocier. Les Blazers n’ont jamais quitté le dossier des yeux. Natif de Portland et coéquipier de Damian Lillard avec Team USA, Grant est le profil qui leur a toujours manqué. Il devrait donc être leur cible prioritaire pendant l’intersaison, avec Deandre Ayton.

Les Blazers préparent une intersaison XXL pour entourer Damian Lillard

Alors qu’ils détiennent le quatrième choix de la draft, juste devant les Pistons, les Kings seraient également intéressés. Ils espèrent, après 16 ans d’échec, retrouver les playoffs la saison prochaine et cherchent pour cela des joueurs qui pourraient leur permettre d’atteindre cet objectif. L’échange semble plus complexe à monter, mais Sacramento reste une destination potentielle.

Encore au début de leur reconstruction, les Pistons cherchent de leur côté à ajouter autant de talent que possible à leur effectif. Ils pourraient clairement se laisser séduire par ces offre. L'approche de la draft, qui aura lieu le 23 juin à Brooklyn, pourrait d'ailleurs les pousser à agir vite. Il en va de même pour les équipes qui comptent sur leur pick pour les négociations. Un trade pourrait donc survenir à tout moment.

La liste ne se limite bien sûr pas à deux équipes. On se souvient notamment que les Lakers s’étaient positionnés sur le dossier en février. Jerami Grant est une pièce très convoitée sur le marché des transferts et aura certainement de nombreux prétendants. Une chose est sûre : il y a de grandes chances qu’il quitte la Motor City pendant l'été.