Jeremy Sochan et les Spurs surprennent les Suns

Deux jours seulement après une défaite de 25 points contre la même équipe, les Spurs n’étaient pas censés gagner, ce lundi, contre les Suns. D’autant plus sans Victor Wembanyama, blessé à la cheville. Emmenée par un Jeremy Sochan décisif, San Antonio est pourtant parvenue à créer la surprise face aux hommes de Frank Vogel (104-102).

« C’est tout simplement inacceptable pour nos gars de perdre ce match », a fustigé l’entraîneur de Phoenix, en conférence de presse. « Avec Wembanyama sur le banc, bravo à ces gars. Ils ont vraiment bien joué. »

Les Texans ont pris le revers de samedi à cœur et en ont fait leur moteur pour cette revanche. Les Suns, eux, sont arrivés avec un excès de confiance, exacerbé par l’absence de Victor Wembanyama. Mais sous-estimer l’adversaire s’est révélé être une erreur fatale. « Nous sommes venus ici en pensant que ce serait facile », a reconnu Bradley Beal. « Ils ont commencé avec une grande agressivité, comme le coach nous l’avait dit, et nous n’avons pas répondu. »

Dès le premier quart-temps, les Spurs ont imposé leur rythme (29-22), avec 18 points rapides de Sochan et Vassell (8/15 aux tirs). Malgré la riposte de Phoenix dans le deuxième quart-temps, portée par leurs stars, le match est resté âprement disputé jusqu’à la fin. L’avantage a changé de camp à quatre reprises dans les 12 dernières minutes.

Le réveil de Devin Booker, auteur de 18 points — soit la moitié de son total — dans le quatrième quart-temps, a été trop tardif pour sauver son équipe. Les Suns se sont inclinés face à un adversaire qu’ils auraient normalement dû dominer, alors que chaque victoire est cruciale pour éviter le play-in à l’Ouest. Suite à cette défaite, ils se retrouvent à la huitième place de leur conférence, à 10 matches de la fin de la saison.

Gregg Popovich raconte l'apprentissage de Victor Wembanyama : « Il aspire à devenir un grand joueur »

Le résultat est déjà surprenant en lui-même, mais la manière l’est peut-être encore davantage : c’est Jeremy Sochan qui a porté le coup fatal derrière l’arc. Malgré six tirs manqués à trois points, l’ailier a demandé la balle à Devin Vassell (26 points) lorsque San Antonio était menée d’un point et que le sort du match était en jeu. À 29 secondes de la fin, il a armé son bras sans hésitation, puis tiré pour l’avantage à son équipe.

JEREMY SOCHAN'S CLUTCH THREE IS THE GAME-WINNER.

Spurs hold on for the 104-102 W 😤 pic.twitter.com/eKQerkGWV4

— NBA (@NBA) March 26, 2024