La Slovénie, portée par les exploits de Luka Doncic, n'est pas la seule équipe à avoir décroché son billet pour Tokyo et les Jeux Olympiques le week-end dernier.

La République tchèque a créé la surprise en dominant la Grèce après avoir déjà scotché le Canada en demi-finale lors du TQO de Victoria sur un game winner en prolongation de Tomas Satoransky. Les Tchèques seront dans le groupe A avec l'équipe de France, les Etats-Unis et l'Iran.

Le Canada et son armada NBA éliminés de la course aux JO !

L'Italie a également décroché son billet pour les Jeux Olympiques 2020 en battant la Serbie, alors que l'Allemagne sera aussi de la partie après son succès face au Brésil malgré l'absence de la plupart des cadres de la sélection, notamment le Laker Dennis Schröder et le Mav Maxi Kleber.

Les deux pays se retrouveront ensemble dans le groupe B, en compagnie de l'Australie et du Nigeria.

On peut d'ores et déjà admettre que même si Team USA n'y figure pas, le "groupe de la mort" de ce tournoi olympique est le C. La Slovénie, qui disputera ses premiers JO en basket, sera en effet opposée à l'Argentine, à l'Espagne et au Japon, le pays hôte.

Les groupes aux Jeux Olympiques de Tokyo

Gr. A : Etats-Unis, France, Iran, République tchèque

Gr. B : Australie, Allemagne, Italie, Nigeria

Gr. C : Argentine, Espagne, Slovénie, Japon

Crédit photo : FIBA

Héroïque, Luka Doncic qualifie la Slovénie pour les Jeux Olympiques !