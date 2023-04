Jimmy Butler a forcé le destin et déjugé Spoelstra sur son panier héroïque

Erik Spoelstra avait prévu de confier le shoot de l'égalisation à un autre joueur que Jimmy Butler. Ce dernier a refusé et il a bien fait !

Le panier de Jimmy Butler pour arracher la prolongation dans le game 5 contre Milwaukee est voué à devenir culte. C'était déjà le cas quand on n'avait pas encore connaissance du contexte autour du temps mort qui a précédé son exploit. Dans son article du jour, Tim Bontemps d'ESPN raconte que ce n'est pas Butler qui aurait dû se retrouver à la conclusion de cette action. A la manière des plus grands - en tout cas quand l'issue est positive - l'arrière du Heat a pris ses responsabilités en demandant à son coach de revoir ses plans et de le laisser prendre les choses en main.

"Spoelstra avait dessiné un système pour égaliser. Son plan de base était de donner le ballon à quelqu'un d'autre que Jimmy Butler. Lorsque Butler a pris connaissance du plan, il avait autre chose en tête. 'Jimmy m'a regardé droit dans les yeux et a simplement dit : Non. Laisse-moi être ce gars', a raconté Erik Spoelstra".

Butler a bien été "ce gars", en suivant la passe lobée de Gabe Vincent après s'être défait non sans une petite poussette de Pat Connaughton, avant de réussir un panier acrobatique et miraculeux.

Voilà de quoi ajouter à la légende qu'est en train d'écrire Jimmy Butler avec le Heat. Les fans se souviendront désormais toujours du jour où Butler a déjugé Spoelstra pour sauver son équipe et la guider vers l'un des exploits les plus retentissants de l'histoire du 1er tour des playoffs.

