Jimmy Butler se sent mal pour Joel Embiid

Lors des demi-finales de la Conférence Est, le Miami Heat va défier les Philadelphia Sixers. Une série qui pourrait se dérouler sans Joel Embiid. Victime d'une fracture orbitale et une commotion cérébrale, le Camerounais va au moins rater le début de la série de Playoffs. Une nouvelle qui ne réjouit pas Jimmy Butler.

Ancien membre des 76ers, le patron du Heat a ainsi créé un vrai lien avec l'intérieur lors de son passage en Pennsylvanie. Avec son désir de défier les meilleurs joueurs, l'ex-talent des Chicago Bulls n'a pas caché sa déception.

"Je me sens mal pour mon gars. Effectivement, il s'agit de l'un de mes anciens coéquipiers. Probablement le MVP de cette ligue. Et je pense que je parle au nom de tous ceux qui font partie de cette équipe, nous voulons que Joel joue.

Nous voulons les affronter au complet et prouver que nous pouvons nous battre contre n'importe qui et que nous pouvons battre n'importe qui. C'est une mauvaise nouvelle. J'espère donc qu'il se remettra bien. Et qu'il reviendra ensuite très, très vite", a confié Jimmy Butler devant les médias.