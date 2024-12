Une petite Shams Bomb de début de semaine vient de tomber, dans ce début de saison très calme sur le front des trades. D'après Shams Charania d'ESPN, le Miami Heat est ouvert à la discussion concernant un trade de Jimmy Butler. Butler, pour sa part, souhaiterait dans la mesure du possible atterrir dans une équipe "en position de gagner le titre dès maintenant".

Elles ne sont pas si nombreuses et quelques idées viennent immédiatement en tête, comme celle évoquée depuis plusieurs semaines par our one and only Antoine Pimmel, qui imaginait "Jimmy Buckets" aux Golden State Warriors. Ces derniers seraient en quête d'une "deuxième star" pour épauler Stephen Curry et lui permettre de rester compétitif sur le dernier volet de sa carrière. A cette heure, ce n'est qu'une supposition et on attend une éventuelle shortlist des destinations souhaitées par Butler ou même le prix souhaité par Miami pour accepter de laisser partir celui qui a mené la franchise à deux reprises en Finales NBA en 2020 et 2023.

Pour rappel, Jimmy Butler sera en fin de contrat à la fin de la saison, mais dispose d'une player option à hauteur de 52 millions de dollars pour une saison supplémentaire. A 35 ans, l'ancien joueur des Bulls, des Timberwolves et des Sixers tourne à 19 points, 5.4 rebonds et 4.8 passes de moyenne à 55.7%.

Et si les Warriors tentaient la piste Jimmy Butler ? 🤔