Jimmy Butler ou Paul George ? Quelle sera la plus grosse star tradée cet été ?

Dans un article de The Ringer, les journalistes du média ont donné leur avis sur le nom du joueur le plus référencé qui changera de franchise cet été selon eux. Howard Beck, que l'on avait eu le plaisir d'avoir dans le Mook NEW YORK pour notre table ronde, fait partie des plus solides du milieu, et semble convaincu que Jimmy Butler sera l'(heureux) élu.

"Jimmy Butler sera tradé. Les dirigeants des équipes rivales en parlent depuis des mois pour des raisons évidentes. Butler va avoir 35 ans, avec beaucoup de kilomètres au compteur et de blessures, mais aussi un an de contrat restant. Il chercher 2 ans et 113 millions. Si le Heat lui accorde ça, ils auront peu ou pas de flexibilité pour ajouter une star, alors qu'ils en ont absolument besoin".

Du côté d'ESPN et de Brian Windhorst, l'homme aux index pointés vers le haut lorsqu'il expose une théorie, c'est plutôt du côté de Paul George qu'il faudra se tourner. Voici ce qu'a déclaré l'insider dans l'émission Get Up ce vendredi matin :

"Les Clippers ne veulent pas s'aligner sur ce que demande Paul George et il n'a toujours rien signé. Il ne faut pas se contenter de surveiller les équipes qui ont du cap space. Si Paul George change d'équipe, ce sera très certainement après avoir activé son option et demandé un trade".

Les deux dossiers seront à suivre de très près dans les jours et les semaines qui viennent, ça ne fait aucun doute.