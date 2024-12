Jimmy Butler veut quitter Miami avant février !

Cette fois-ci, la rupture semble consommée entre le Miami Heat et Jimmy Butler. Depuis plusieurs semaines, on sait que la franchise floridienne se montre à l’écoute des offres pour un trade de l’arrière, potentiellement agent libre au terme de la saison en déclinant sa "player option" à 52 millions de dollars.

De son côté, l’ancien des Chicago Bulls avait fourni une liste de ses destinations préférentielles dans l’hypothèse d’un échange. Un élément important pour les prétendants du joueur de 35 ans, qui veulent avoir la garantie de pouvoir le prolonger avant de passer à l’offensive.

Et ce mercredi, le feuilleton a connu un nouvel épisode : Butler préfère être échangé par le Heat avant la deadline du 6 février prochain selon le journaliste d’ESPN Shams Charania. Prêt à prendre un nouveau départ dans sa carrière, il souhaite donc tourner la page, le plus rapidement possible, avec Miami.

Reste à savoir si les dirigeants du Heat vont avoir l’envie d’écouter cette requête. Pourquoi une telle question ? Car sur le marché, il y a seulement quelques équipes qui ont la marge financière pour lui offrir un deal XXL l’été prochain. Et globalement, ce sont des formations en reconstruction, donc peu attractives pour Butler à 35 ans, et qui n'ont pas un grand intérêt à le récupérer.

Miami se sent ainsi en contrôle de la situation : même si le natif de Houston décide de mettre les voiles l'été prochain, cela passera certainement par un "sign-and-trade". Et le Heat aura donc l'opportunité de récupérer une contrepartie.

Pour rappel, voici la liste des équipes qui plaisent à Jimmy Butler : les Golden State Warriors, les Phoenix Suns, les Houston Rockets et les Dallas Mavericks. Un dossier à suivre avec une grande attention.

Jimmy Butler, plusieurs outsiders à l’affût ?