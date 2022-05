Jimmy Butler, son superbe message pour Joel Embiid

Entre Jimmy Butler et Joel Embiid, il existe une relation très forte. Anciens coéquipiers aux Philadelphia Sixers, les deux hommes ont rapidement noué des liens et ont conservé des contacts réguliers après le départ de l'arrière au Miami Heat en 2019.

Après l'élimination des 76ers contre le Heat (2-4) en Playoffs la nuit dernière, le Camerounais a d'ailleurs affiché son incompréhension sur le choix de ses dirigeants d'avoir laissé partir son ex-partenaire.

Et de son côté, le patron du Heat a eu un mot sympa pour le leader des Sixers.

"Je l'aime. Je suis fier de lui. Oui, oui et oui, j'aimerais toujours être dans son équipe. Même si j'aime bien évidemment le Miami Heat. Je suis heureux d'être ici, mais j'ai tellement de respect et d'amour pour Joel Embiid", a confié Jimmy Butler pour ESPN.

La direction des Sixers a probablement sous-estimé le lien entre les deux joueurs. Car ce duo, complémentaire sportivement et très proche en dehors des parquets, pouvait clairement permettre à cette équipe de viser très loin.

Mais à l'époque, les 76ers ont privilégié Ben Simmons. L'Australien avait, comme Jimmy Butler, besoin du ballon et avait du mal à cohabiter avec lui. Un fameux "et si" qui pourrait laisser des traces en Pennsylvanie...

All love between former teammates after a hard-fought series. 🏀 pic.twitter.com/ktzilNFUWh

— NBA (@NBA) May 13, 2022