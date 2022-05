Joel Embiid ne comprend toujours pas le départ de Jimmy Butler…

"Tobias Harris plutôt que moi ?" Jimmy Butler n'a pas oublié les circonstances de son départ des Philadelphia Sixers. Après avoir éliminé son ex-équipe en Playoffs avec le Miami Heat, l'ailier l'a fait savoir en criant dans les couloirs. Et visiblement, l'intérieur des 76ers Joel Embiid avait envie de pousser le même cri.

Comme nous vous l'expliquions récemment, les Sixers, en 2019, avait clairement un choix à faire entre Ben Simmons et Butler, agent libre. Les deux hommes avaient du mal à cohabiter et demandaient d'avoir le ballon entre les mains. Les dirigeants de Philadelphie ont opté pour l'Australien, plus jeune et sous contrat rookie.

L'ex-joueur des Chicago Bulls a pris la direction du Miami Heat lors d'un "sign-and-trade" et les 76ers ont utilisé l'argent disponible sur Harris. Une gestion qui a donc toujours du mal à passer chez Embiid.

"Comme je l'ai déjà dit, je suis heureux pour lui. Je ne vais pas m'assoir ici et dire que je n'aimerais pas qu'il soit mon coéquipier. Je ne sais toujours pas comment nous avons pu le laisser partir. J'aurais aimé aller à la bataille avec lui. Mais c'est comme ça. Nous devons continuer de construire et essayer ensuite d'atteindre notre objectif. En tout cas, bien évidemment, il reste mon gars. C'est mon frère. C'est dur, mais je suis fier de lui. Il joue vraiment à un haut niveau. Je suis fier de le voir à ce niveau et capable de porter son équipe", a répondu le Camerounais face à la presse.

Il y a toujours un lien particulièrement fort entre les deux hommes. Et cette relation aurait probablement dû entraîner une réflexion plus importante chez les décideurs des 76ers. Après le fiasco Simmons et face à la réussite de Butler à Miami, ils peuvent nourrir de gros regrets...

“Tobias Harris over me?” Damn Jimmy Butler 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Avvkjpglsq — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) May 13, 2022

