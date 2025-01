Jimmy Butler à nouveau suspendu par le Heat, là ça sent vraiment la fin

Déjà revenu, déjà reparti. Et peut-être cette fois pour de bon. Suspendu pour sept rencontres plus tôt dans le mois, Jimmy Butler est cette fois-ci sanctionné de deux matches sans paie après avoir enfreint plusieurs fois le règlement interne de sa franchise. Son comportement est considéré comme « préjudiciable » à l’équipe selon un communiqué publié par le Miami Heat. Le vétéran a notamment raté le vol qui emmenait l’équipe à Milwaukee. Il va donc manquer les deux duels contre les Bucks puis les Brooklyn Nets.

Une nouvelle péripétie dans une saga qui prend une tournure de plus en plus… moche. L’ancien All-Star ne veut clairement plus jouer pour Miami et il a demandé son transfert de manière formelle à plusieurs reprises lors d’entretiens avec Pat Riley, le président du Heat, mais aussi Micky Arison, le propriétaire de l’organisation. D’abord reluctants, les Floridiens seraient désormais déterminés à trouver une issue à la situation. Et donc à se séparer du joueur qui a mené l’équipe à deux finales en 2020 et 2023.

Jimmy Butler bientôt transféré, mais où ?

Jimmy Butler souhaiteraient particulièrement rejoindre les Phoenix Suns. La franchise de l’Arizona vient d’acquérir trois premiers tours de draft. Probablement dans l’optique de faciliter un éventuel futur échange. Les Dallas Mavericks, Houston Rockets et Golden State Warriors sont considérés comme des destinations potentielles aux yeux du joueur. Il a d'ailleurs teint ses cheveux aux couleurs de ces différentes équipes depuis que son nom circule dans les rumeurs.

Mécontent de son rôle en attaque cette saison, Butler tournait à 13 points de moyenne lors des trois rencontres auxquelles il a participé depuis son retour de suspension. Il dispose d’une option à 52 millions de dollars pour la saison prochaine mais il espère y renoncer pour signer un nouveau deal massif, ce que le Heat refuse de lui donner jusqu’à présent. Il fêtera ses 36 ans en septembre prochain.

Jimmy Butler, des « discussions productives » pour son trade ?