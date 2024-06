Fini les podcasts, JJ Redick vise le titre avec les Lakers

JJ Redick a été officiellement introduit en tant que coach des Los Angeles Lakers et il n’a pas caché ses ambitions.

« Je ne sais pas si vous l’avez déjà entendu mais je n’ai jamais coaché en NBA. » JJ Redick a donné le ton dès sa première conférence de presse. Avec ce message fortement ironique, l’ancien joueur devenu consultant démarre sa nouvelle vie d’entraîneur. Le voilà désormais officiellement à la tête des Los Angeles Lakers, la franchise la plus prestigieuse de la ligue voire du sport US, avec LeBron James et Anthony Davis dans son effectif. Deux joueurs qui ont eu un impact sur son envie de postuler pour le job. Parce qu’il croit à un retour aux sommets de la franchise californienne.

« Je n’ai pas l’impression que cet effectif soit si loin de pouvoir jouer un titre », note l’intéressé. Il a déjà exprimé son envie de faire jouer AD comme une plaque tournante de l’attaque des Lakers, un peu à la manière d’autres intérieurs stars dans cette ligue (Nikola Jokic, bien sûr, mais aussi Bam Adebayo, Alperen Sengun, Joel Embiid, etc.) JJ Redick veut aussi voir LeBron James tenter plus souvent sa chance à trois-points. Et donc être un peu moins aux commandes. L’idée est intrigante, surtout si les Lakers se renforcent encore pendant l’intersaison.

JJ Redick est le nouveau coach des Lakers ! Et maintenant ?

En attendant, le coach va donc arrêter les podcasts avec le King. Les deux hommes ont lancé « Mind The Game » récemment et Redick tenait aussi sa propre émission à côté. Une partie de sa vie qui est mise entre parenthèses « pour très longtemps, j’espère. (…) Je veux juste devenir un grand coach et gagner des titres. »

Les Angelenos ont interviewé James Borrego, Sam Cassell, David Adelman et Micah Nori pour le poste. Présent à la conférence de presse, Rob Pelinka, le GM, a confié avoir eu envie « d’agir un peu autrement » que toutes les autres organisations qui se tournent habituellement vers des assistants déjà dans le circuit au moment de nommer un coach.