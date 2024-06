JJ Redick est le nouveau coach des Lakers ! Et maintenant ?

La fumée blanche est sortie. Les Los Angeles Lakers ont un nouveau head coach et il s'agit bien de JJ Redick. Un temps annoncé comme grand favori au regard de sa relation avec LeBron James, puis relégué au second plan après le forcing des Lakers pour recruter Dan Hurley, l'ancien joueur NBA devenu analyste a finalement convaincu les Angelenos.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, JJ Redick va s'engager pour 4 ans avec les Lakers. L'idée est d'aider son adaptation à ce nouveau métier, dans lequel il n'a d'autre expérience que celle de s'être occupé de l'équipe de son fils Knox, âgé de 9 ans. A cette fin, les Lakers ont prévu de lui composer un staff expérimenté, avec des noms confirmés dans la profession.

Reste également à savoir quel effectif coachera l'ancien joueur du Magic, des Clippers ou encore des Sixers. Pourra-t-il compter sur LeBron James ? Rob Pelinka sera-t-il en mesure de lui concocter un effectif renforcé et mieux équilibré ? Ou devra-t-il faire avec l'effectif de cette saison et tenter une approche différente de celle de Darvin Ham ?

Les Lakers ont en tout cas confiance dans les capacités humaines et tactiques de JJ Redick, qui a effectivement montré ses connaissances et sa capacité à communiquer efficacement avec la génération actuelle, comme avec des joueurs plus anciens, depuis sa retraite.

