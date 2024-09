JJ Redick réfléchit déjà à quand et comment faire jouer Bronny et LeBron James ensemble

LeBron James va accomplir quelque chose d’assez unique dans les prochaines semaines. En plus de tous ses exploits depuis son arrivée en NBA, le King va surtout devenir le premier joueur à fouler le parquet avec son fils à ses côtés. En effet, les Los Angeles Lakers ont drafté Bronny James en toute fin de second tour en juin dernier. Le paternel et le fiston occupent désormais tous les deux une place dans l’effectif et leurs débuts ensembles sont très attendus. Mais ils n’auront pas lieu n’importe quand.

Le coach JJ Redick et ses assistants songent à comment créer ce moment si particulier. Ils ont déjà une petite idée, sans avoir rien laissé filtrer sur le sujet. On ne sait pas s’il s’agit d’une réflexion sur un match, un quart-temps, un lineup, etc. Mais l’entraîneur assure que les deux principaux intéressés seront eux aussi consultés pour que tout le monde soit raccord.

Les joueurs ne sont d’ordinaires pas sondés sur leur association avec d’autres membres de l’effectif. Ça tend à montrer à quel point cette situation est particulière et même peut-être un peu étrange – même si Redick réfute cette idée. Ça peut aussi illustrer le fait que Bronny James n’est probablement pas un « vrai » joueur NBA pour l’instant : s’il était sûr de vraiment faire partie de l’effectif cette saison, la question du moment ne se poserait pas réellement, il jouerait dès le premier match. Là, le jeune homme risque de passer la grande majorité du temps en G-League et les Lakers cherchent donc le match propice pour tester LeBron James avec son fils sur le terrain.

