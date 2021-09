Joakim Noah marqué à jamais par la blessure de Derrick Rose

Et si Derrick Rose avait eu la chance de rester en bonne santé ? Il s'agit d'une question qui fait souvent parler dans le monde de la NBA. Plus jeune MVP de l'histoire de la Ligue, le meneur de jeu a été malheureusement stoppé dans son élan par les blessures.

En 2012, alors que les Chicago Bulls, avec notamment Joakim Noah, visaient le titre, le joueur de New York Knicks a souffert d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Une première blessure sérieuse qui a ensuite compliqué sa carrière. Avant cependant une belle renaissance, dans un rôle adapté, sur les dernières années.

Pour autant, cette blessure a clairement changé le destin de D-Rose. Mais aussi celui des Bulls. Et Noah a encore du mal à le digérer.

"C'était vraiment difficile parce que - si vous regardez en arrière à cette époque - nous étions l'équipe numéro 1 de la NBA. Nous avions le meilleur bilan, les Playoffs commençaient, le premier match, nous étions en mission.

On vient de perdre en finale de la Conférence Est contre Miami. On a Rip (Hamilton, ndlr) maintenant, et on se dit que c'est l'année. C'est l'année où on va obtenir cette merde. Puis, il s'est déchiré le ligament croisé antérieur...

Et je pense que tout le monde se souvient où il était, ce qu'il faisait quand cette merde est arrivée. Sur le moment, je ne pensais pas vraiment ça. Je me suis dit : 'ok, il va manquer quelques matches puis il sera de retour'. Mais ensuite, les choses ont été tellement déprimantes", a reconnu Joakim Noah pour le podcast Knuckleheads.