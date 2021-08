Kemba Walker admiratif de la renaissance de Derrick Rose

Gêné par des problèmes physiques ces dernières années, Kemba Walker cherche à se relancer. Cet été, le meneur de jeu a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en signant aux New York Knicks.

Au sein de cette équipe, l'ancien des Boston Celtics va notamment côtoyer Derrick Rose. De retour à un excellent niveau après une période très difficile, le vétéran de 32 ans représente une vraie source d'inspiration pour Walker.

"J'aime D-Rose. J'ai toujours été un grand fan de D-Rose, mec. La façon dont il se comporte, c'est un type formidable. Devenir MVP aussi jeune, il s'est blessé, tant de gens ont parlé en mal de lui. Mais il a continué à se battre, encore et encore.

Regardez-le maintenant, il est de retour, et il est là depuis longtemps maintenant. Il a eu sa situation avec son genou, mais on peut voir à quel point il a travaillé. Avec mon cas personnel, c'est un gars vers qui je peux me tourner et poser des questions, utiliser son expérience", a commenté Kemba Walker pour le New York Post.