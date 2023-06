Joe Harris envoyé par les Nets aux Pistons !

Les Brooklyn Nets ont une priorité sur cet été : retenir Cameron Johnson. Agent libre protégé, l'ancien joueur des Phoenix Suns risque de se retrouver convoité. Et pour s'aligner sur toutes les offres extérieures, la franchise souhaite avoir de la flexibilité financière. Pour cela, Joe Harris a pris la porte !

D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, l'arrière a été envoyé aux Detroit Pistons. Pour rendre cette opération possible, Brooklyn a également accepté d'intégrer deux futurs choix au second tour de la Draft NBA. Un en 2027 appartenant aux Dallas Mavericks et un autre en 2029 via les Milwaukee Bucks.

De cette manière, les Nets se délestent du contrat d'Harris, à 19,9 millions de dollars pour 2023-2024. D'ailleurs, au passage, Brooklyn récupère ainsi une "Traded Player Exception" à 19,9 millions de dollars. Ce qui pourrait permettre à l'équipe de se renforcer cet été.

Depuis son retour de blessure, le joueur de 31 ans a du mal à retrouver son meilleur niveau. Mais à longue distance, Joe Harris reste un élément capable de punir les défenses adverses. Les Pistons avaient besoin de dépenser de l'argent pour entrer dans les clous et cette arrivée tombe donc à point nommé.

