Joe Mazzulla élu coach de l’année en NBA

L’entraîneur des Boston Celtics Joe Mazzulla remporte le trophée de Coach Of The Year pour la première fois de sa carrière.

On s’est demandé si la NBA n’avait pas oublié le trophée de Coach of the Year. Dernière des récompenses « traditionnelles » encore non révélée, le verdict est donc tombé cette nuit et c’est Joe Mazzulla qui a donc été nommé par les différents votants. Un choix plutôt logique puisque le tacticien des Boston Celtics est l’un des principaux facteurs de la saison surprenante de son équipe.

Cela devait être un exercice de transition pour la franchise du Massachusetts, qui a finalement terminé deuxième de la Conférence Est en gagnant 56 matches. Les Celtics se sont appuyés sur la philosophie de leur entraîneur pour rester au sommet malgré les pertes de Jrue Holiday, Kristaps Porzingis, Al Horford et Luke Kornet pendant l’intersaison en plus de la blessure de Jayson Tatum.

Joe Mazzulla, qui n’avait pas encore élu COY jusqu’alors, assurait ne pas être intéressé par la récompense et confiait même « ne jamais vouloir en entendre parler. » Dommage, ça aurait pu être épique de voir sa réaction mais vu à quel point la ligue a attendu pour révéler le trophée (pourtant connu au même moment que tous les autres), on n’aura probablement pas le droit à la scène, les Celtics étant en vacances depuis le premier tour des playoffs.

La décla culte de Joe Mazzulla sur le Coach Of The Year