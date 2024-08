Joel Embiid, un accueil hostile en France qui lui plaît

Sur la phase de groupes des Jeux Olympiques de Paris 2024, Joel Embiid a eu le droit à un traitement de faveur. Dès son apparition, l'intérieur de Team USA a toujours été conspué par le public français à Lille.

Un accueil hostile en raison du feuilleton autour du choix de sélection du Camerounais. Pendant de longs mois, le pivot des Philadelphia Sixers a semblé proche de dire oui à l'équipe de France. Mais le natif de Yaoundé a finalement opté pour les Américains.

En tout cas, de son côté, Embiid assure qu'il se plaît dans cette ambiance électrique.

"J'ai toujours aimé ça. Au final, beaucoup de gens pensent que c'est de la haine. Je vois ça comme de l'amour et du respect. Si je n'étais pas un bon joueur, je ne recevrais pas ce type de traitement. Je me considère donc comme chanceux, et c'est pourquoi j'échange avec eux.

Je réponds car je veux m'amuser, j'ai la chance d'être ici. Et j'ai aussi vu pire. J'ai joué dans des environnements plus difficiles. Le Madison Square Garden et le TD Garden. Ce n'est donc pas quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant", a assuré Joel Embiid.

Sur le plan sportif, Joel Embiid semble pour le moment branché sur courant alternatif. Peu impactant contre la Serbie (4 points), il est resté sur le banc face au Soudan du Sud avant de bien se relancer contre Porto Rico (15 points).

Bonne nouvelle pour lui : à Paris, il sera encore au centre des attentions du public avec Team USA...

