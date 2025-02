Joel Embiid, son aveu inquiétant sur son genou

Toujours limité par son genou, l'intérieur des Philadelphia Sixers Joel Embiid se sent incapable d'être lui-même.

Un constat lucide, mais tout de même inquiétant. Depuis le début de la saison, l'intérieur des Philadelphia Sixers Joel Embiid se retrouve limité par son genou. Diminué par des douleurs, le Camerounais a seulement participé à 18 des 55 matches de son équipe sur cet exercice.

Et même quand il peut tenir sa place sur le parquet, le pivot de 30 ans ne parvient à dominer comme par le passé. Encore cette nuit, il a été en difficulté lors de la défaite face aux Boston Celtics (104-124) : 15 points à 3/9 aux tirs en 27 minutes.

Face à la presse, Embiid a évoqué, avec honnêteté, ses soucis.

"La façon dont je jouais il y a un an, je ne joue pas de la même manière actuellement. Et ça craint... Je dois probablement régler ce problème. Et ensuite, je serai en mesure de revenir à ce niveau. Mais c'est dur d'avoir confiance quand tu n'es pas toi-même.

Je vais bien. Je continue de me gérer. Il faut persévérer et espérer le meilleur. Je ne suis pas aussi dominant par rapport à avant, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas avoir un impact sur le jeu. En étant sur le terrain, je crois que j'aide beaucoup.

Ma présence, ma capacité à attirer les prises à deux, les gars ont des tirs plus faciles. C'est juste difficile car je sais que je peux faire encore plus. Mais il n'y a aucune excuse. C'est comme ça. Il faut trouver des solutions et s'améliorer", a commenté Joel Embiid.

Malgré un projet construit, dans l'immédiat, sur le court terme, on peut se demander si les 76ers ont un intérêt à insister autant avec Embiid. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter les frais et d'envisager une nouvelle opération pour l'intérieur ? Dans l'espoir de lui permettre de retrouver un impact digne d'un MVP dans les années à venir.

Car avec cette version de Joel Embiid, Philadelphie ne peut, dans tous les cas, rien espérer.

Joel Embiid, un futur « boulet » pour les 76ers ? 👀