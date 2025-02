Joel Embiid, ça sent la fin de saison

Joel Embiid a beau faire tous les efforts du monde, il n'est pas lui-même sur le parquet cette saison. On sent le pivot des Sixers gêné, freiné et incapable de dominer, ni même de simplement de faire en sorte que son équipe soit assurée du top 6 à l'Est par sa simple présence. Alors que Philadelphie compte deux victoires de moins que le 10e, Chicago, mais reste sur 7 défaites de rang, une décision qui semble inévitable devrait être prise sous peu.

D'après Shams Charania d'ESPN, Joel Embiid continue de consulter des spécialistes afin de trouver une solution pour soigner son genou gauche défaillant. Les tentatives ont jusque-là été infructueuses, malgré des traitements et des injections différentes pour résorber la douleur et les inflammations. Du coup, on se dirige lentement mais sûrement vers une fin de saison prématurée, avec un repos total jusqu'à la prochaine pré-saison. Cette décision lui permettrait d'avoir au moins 6 mois de repos, sans compétition internationale ce coup-ci et, peut-être, la capacité à revenir à pleine puissance en 2025-2026.

Ce weekend, les Sixers ont perdu à domicile contre les Nets, leurs concurrents inattendus pour une place en bout de top 10, en prenant un panier au buzzer de Nic Claxton. Joel Embiid a inscrit 14 points à 4/13 et Philadelphie n'a pas pu être sauvé par les deux autres membres du Big Three espéré, Tyrese Maxey et Paul George.

De plus en plus d'observateurs appellent les Sixers à une forme de tanking. Sauf qu'ils n'ont pas leur 1er tour lors de la Draft 2025...