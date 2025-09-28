Faut-il encore croire en Joel Embiid ?

Les Philadelphia Sixers sont dans une impasse. Plombée par les blessures de Joel Embiid et de Paul George, cette franchise n'a aucune marge de manœuvre : elle doit persévérer. Il n'existe actuellement aucun marché pour envisager un trade de l'un des deux joueurs. Et les couper ne représente pas une option viable sur la durée.

Le plan semble donc simple : agir avec prudence et croire à un renouveau sportif des deux stars. Pour l'intérieur, il existe un grand flou autour de lui. Les 76ers n'ont réalisé aucune communication : on ne sait pas quand l'ex-MVP va retrouver les terrains. Ni dans quelle forme...

De son côté, le natif de Yaoundé semble prêt à prendre son temps. Opéré du genou en avril dernier, il a tout de même fixé son objectif : revenir pour enchaîner les matches.

"Il n'y a pas nécessairement d'attente. Il s'agit plutôt de s'assurer que tout est en ordre, de faire tout ce qu'il faut, puis de voir à ce moment-là. Évidemment, l'objectif est de jouer de manière constante et de ne pas se retrouver dans la même situation que l'année dernière", a ainsi expliqué Joel Embiid.

En 2024-2025, Embiid a enchaîné les allers-retours à l'infirmerie. Disponible pour seulement 19 rencontres à cause de ses problèmes au genou et d'une entorse à la cheville, il refuse de revivre les mêmes déboires.

Quitte à prendre le temps pour revenir, le pivot des 76ers veut pouvoir donner son maximum. Et il ne souhaite pas faire la moindre concession dans son jeu. Pour lui, ce come-back à son rythme doit lui permettre de revenir à 100%.

"Parfois, tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Tout ce que je sais, c'est que depuis que j'ai commencé, je joue à fond, des deux côtés du parquet. Beaucoup de joueurs dans la ligue ne jouent que d'un seul côté du parquet, que ce soit en attaque ou en défense.

Ma mentalité reste de faire tout ce qu'il faut pour gagner", a-t-il insisté.

A 31 ans, Joel Embiid n'a pas encore dit son dernier mot. Et la situation semble avoir deux finalités : tout ou rien. Du côté des Sixers, on croise les doigts pour que le "tout" soit encore une option crédible. Car le champion olympique 2024 se trouve toujours sous contrat jusqu'en 2028 (player option en 2029) pour plus de 176 millions de dollars (243 millions avec l'option).

