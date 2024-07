Joel Embiid fantomatique, saura-t-il trouver ses marques avec Team USA ?

La préparation de Team USA avait montré un Joel Embiid irrégulier, pour ne pas dire plus, loin du joueur dominant qu'il avait annoncé qu'il serait dans le basket FIBA. Toujours titulaire, mais fréquemment doté d'un temps de jeu inférieur aux autres, le pivot des Sixers espérait pouvoir montrer au monde que son adaptation à Team USA était réglée lors du match d'ouverture du groupe C contre la Serbie. Si les Etats-Unis l'ont largement emporté, difficile d'y voir un quelconque impact positif d'Embiid.

Le Camerounais a passé 11 minutes sur le terrain et a compilé 4 points, 2 rebonds, 3 fautes (dont une flagrante) et 2 pertes de balle à 2/5 en 11 minutes. Mais la stat la plus impressionnante et négative pour Joel Embiid, c'est bien le +/-. Il est le seul joueur de Team USA à afficher un différentiel négatif (-8) dans un match remporté de 26 points par ses camarades.

Hué par le public

A l'image de certaines de ses sorties pendant la préparation, le MVP 2023 a semblé un peu emprunté, perdu et frustré. Peut-être était-il toujours souffrant, lui qui a manqué l'un des derniers entraînements de Team USA avant cette entrée en matière. Ou peut-être a-t-il réellement du mal à trouver sa place dans cette équipe.

Pour ne rien arranger, le public du Stade Pierre-Mauroy l'a copieusement sifflé à chacune de ses prises de balle, comme on pouvait le deviner. Les supporters français ne lui pardonneront sans doute jamais d'avoir laissé entendre qu'il choisirait l'équipe de France, avant de se tourner vers les Etats-Unis. S'il peut s'attendre à un traitement particulier à chaque rencontre, Joel Embiid aura l'occasion de se reprendre dès mardi, lors de l'affrontement avec le Soudan du Sud mercredi soir.

LeBron James et Kevin Durant en feu : Team USA écrase la Serbie