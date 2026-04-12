Joel Embiid, le grand flou pour son retour…

Sorti de l'hôpital après une opération de l’appendicite, l'intérieur des Philadelphia Sixers Joel Embiid est dans le flou pour son retour.

Joel Embiid va-t-il pouvoir retrouver les terrains pour aider les Philadelphia Sixers cette saison ? Opéré, en urgence, de l’appendicite, l'intérieur a quitté l'hôpital. Cependant, le Camerounais sera bien évidemment forfait pour le dernier match de la saison régulière, face aux Milwaukee Bucks ce dimanche.

Cette rencontre peut s'avérer déterminante pour le classement final des 76ers à l'Est. Actuellement à la 8ème position, Philadelphie peut encore se qualifier directement les Playoffs. Le scénario ? Une victoire contre les Bucks et des défaites du Orlando Magic, contre les Boston Celtics, et des Toronto Raptors, face aux Brooklyn Nets.

Le dénouement le plus probable ? Un passage par le Play-in pour les Sixers. Et il existe justement un grand flou concernant la potentielle disponibilité d'Embiid.

"C'est un coup dur. Je pense que le plus important pour l'instant, c'est que Joel se remette de l'opération du mieux possible et que tout se passe bien. C'est à cela que je pense avant tout en ce moment", a temporisé son coach Nick Nurse face à la presse.

En Play-in, Philadelphia devrait avoir, si besoin, deux chances pour se qualifier. Cette équipe peut-elle le faire sans Joel Embiid ? A 32 ans, le pivot tourne encore à 26,9 points et 7,7 rebonds de moyenne. Un atout très précieux pour les 76ers.

Joel Embiid, la plus belle surprise de la saison ?