Joel Embiid justifie son refus de représenter la France

Pendant de longs mois, l'équipe de France a œuvré pour sélectionner Joel Embiid pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Lors des discussions, les deux camps se sont sérieusement activés pour permettre au Camerounais d'obtenir la nationalité française. Avec une lettre envoyée par l'intérieur des Philadelphia Sixers au président de la République Emmanuel Macron.

Mais finalement, le joueur de 30 ans a choisi de représenter les Etats-Unis ! Présent avec la Team USA pour ce tournoi olympique, le natif de Yaoundé a pris le temps d'expliquer cette décision auprès du New York Times.

"Bien évidemment, il y avait mon pays natal, le Cameroun, que j'aime, les Etats-Unis, où je me trouve depuis 14 ans, et puis la France, où j'ai de la famille. Je me suis senti un peu bousculé dans cette décision. Je voulais prendre le plus de temps possible.

Et le fait que la France ait posé un ultimatum n'a pas aidé", a commenté Joel Embiid.

Dans cet entretien, Embiid a également précisé qu'il avait été personnellement contacté par Macron pour jouer avec les Bleus. Une "discussion agréable", mais le Camerounais a été aussi refroidi par les éventuelles conséquences de son choix sur sa famille toujours présente au Cameroun.

Et sportivement, Joel Embiid avait aussi un intérêt à opter pour la Team USA...

Joel Embiid prévient : il sera dominant aux JO et se fiche de Nikola Jokic