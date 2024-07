Joel Embiid prévient : il sera dominant aux JO et se fiche de Nikola Jokic

Joel Embiid s'est présenté devant les médias américains en début de semaine à Las Vegas, lors du camp de préparation des Etats-Unis pour les Jeux Olympiques 2024. Le pivot des Philadelphie Sixers a d'abord donné des nouvelles rassurants sur sa santé et sa condition physique, lui qui avait disputé les playoffs en étant diminué. "Je me sens plutôt bien. Je dois monter en puissance petit à petit et ne pas en faire trop."

Néanmoins, on a pu sentir une pointe d'agacement chez le Camerounais lorsque lui a été évoquée l'affrontement au 1e tour avec la Serbie de Nikola Jokic, son "meilleur ennemi" et fréquent concurrent pour le titre de MVP en NBA.

"Je me fiche de Nikola Jokic. Je joue pour mon équipe nationale. Ce qui compte, c'est que l'on se concentre sur nous-mêmes et que l'on s'assure que tout le monde est sur la même longueur d'ondes. Quand on sera là-bas, on saura sur quoi nous focaliser. Pour l'instant, on s'entraîner pour améliorer les choses".

Quant à l'adaptation au jeu FIBA, qu'il n'a pas encore pu expérimenter, Embiid se sent plutôt confiant.

"Rien ne change. Je serai dominant comme je l'ai toujours été".

Pour rappel, Joel Embiid et Team USA affronteront, la Serbie, Porto Rico et le Sud-Soudan dans leur poule du tournoi olympique.

