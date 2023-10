Joel Embiid laisse planer le mystère, mais a une préférence pour… le Cameroun

Il reste un peu plus d'une semaine à Joel Embiid pour faire connaître à l'équipe de France sa décision en vue des Jeux Olympiques. Ce lundi, le pivot des Sixers participait au media day de sa franchise et a dû répondre à une question sur son choix à venir. On aurait aimé pouvoir retirer quelques indices de sa réponse, mais cela semble encore un peu flou. Il semblerait même que la candidature camerounaise - les Lions ne sont pas encore qualifiés pour les JO 2024 - voit ses chances grimer en flèche.

"Mon objectif est de participer aux Jeux Olympiques. J’aime les options qui sont devant moi. Si le Cameroun avait été qualifié, la décision aurait été simple, mais tout reste encore à décider", a indiqué Embiid.

Joel Embiid se laisse encore donc tout le temps de la réflexion jusqu'à l'ultimatum posé par Jean-Pierre Siutat et la Fédération française.

Outre cette question, Embiid a indiqué qu'il se sentait confiant pour cette nouvelle saison et n'a pas laissé planer de menace, pour le moment en tout cas, quant à une éventuelle demande de trade. C'est déjà une bonne nouvelle pour Daryl Morey, qui a dû gérer l'absence remarquée de James Harden, toujours décidé à partir même s'il n'y a pas d'offre concrète à ce jour.

