Joel Embiid, un coup de pied sur Claxton… et pas d’éjection

Draymond Green aurait sans doute pris une belle suspension s’il avait osé reproduire le geste d’humeur lâché par Joel Embiid la nuit dernière. Tombé au sol après une faute sur un dunk de Nic Claxton, le pivot des Philadelphia Sixers n’a pas apprécié que son adversaire le toise et lui a alors asséné un coup en direction de l’entrejambe.

Son pied n’a pas tout à fait atteint les parties intimes du joueur des Brooklyn Nets mais plutôt l’arrière de sa jambe. Et c’est ce qui lui a permis de rester dans le match. En effet, les arbitres ont expliqué que la zone touchée est de ce qui les a poussé à donner une faute flagrante de niveau 1 – et non pas de niveau 2, synonyme d’expulsion. Le public new-yorkais a évidemment grondé cette décision.

Un avis partagé sur les réseaux sociaux par de nombreux fans et analystes. Même s’il n’a pas atteint Claxton dans les bijou de famille, le geste de Joel Embiid était volontaire, stupide et potentiellement dangereux. Ironie du sort, James Harden a été expulsé pour un coup beaucoup moins prononcé, potentiellement involontaire mais cette fois-ci ciblé dans les parties intimes de Royce O’Neal.

« On a bien vu quel était leur plan ce soir : ils ont essayé de me faire mal, de me frustrer et de me faire expulser. Mais je suis trop mature pour me retrouver dans une situation comme celle-là donc j’ai juste fait mon boulot et on a gagné. Je suis trop précieux pour me faire éjecter », commentait Embiid après coup.

Il s’en sort très bien. La NBA prendra peut-être une décision après coup même si une suspension paraît peu probable.

The @NBA cited Draymond’s “history” as part of the reasoning for his suspension.

Career games played:

Draymond - 905

Embiid - 441

Flagrant Fouls:

Draymond -19

Embiid - 21

