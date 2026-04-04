Joel Embiid se plaint aussi de ne pas avoir pu jouer…

L'intérieur Joel Embiid a déploré la décision des Philadelphia Sixers de ne pas le faire jouer face aux Washington Wizards jeudi.

Giannis Antetokounmpo n'est pas le seul à déplorer les décisions de sa franchise... Face aux Washington Wizards (153-131) jeudi, l'intérieur des Philadelphia Sixers Joel Embiid était absent. Présent mais malade contre le Miami Heat (109-119) mardi, le Camerounais a été préservé par son équipe face à une formation faible et en roue libre.

Un choix plutôt logique à l'approche des Playoffs. Le problème ? Les 76ers ont pris cette décision sans prévenir le pivot de 32 ans. Surpris d'apprendre la nouvelle sur les réseaux sociaux, Embiid n'a pas caché son agacement.

Et en marge de la victoire contre les Minnesota Timberwolves (115-103), il a lâché ses vérités.

"Je veux jouer au basket. Et je n'ai pas été autorisé à le faire. Donc c'est surtout une question pour Daryl Morey et ceux qui prennent les décisions. Je l'ai appris sur les réseaux... Ça m’a un peu pris au dépourvu, et ça m’a énervé.

Mais bon, je suppose que ce sont eux qui prennent les décisions, donc peu importe ce que j’en pense. Je n’ai qu’à m’y conformer. Si je vais enchaîner contre Detroit ? C'est possible. Je ne sais pas. Je suppose que ce sont eux qui décident de me laisser jouer ou non.

Donc, quoi qu'ils me disent, je suppose que je devrai suivre la décision", a lancé Joel Embiid face aux médias.

Sur le fond, la gestion des 76ers semble parfaitement compréhensible. En revanche, sur la forme, un dialogue avec Joel Embiid aurait été nécessaire...

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