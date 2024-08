Joel Embiid, un rendez-vous avec les Bleus sans la moindre peur

Au terme d'une victoire renversante contre la Serbie (95-91), la Team USA a rejoint la France en finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un remake de l'affiche de Tokyo en 2021. Et un rendez-vous très spécial pour l'intérieur américain Joel Embiid.

Pendant de longs mois, le pivot des Philadelphia Sixers a fait l'objet d'un feuilleton concernant son choix de sélection. Très proche d'évoluer sous les couleurs des Bleus, le natif de Yaoundé a finalement dit oui aux Américains.

Sifflé par le public tricolore sur ce tournoi olympique, Embiid n'a pas peur de cet affrontement à venir.

"Retrouver la France ? Je ne m'en préoccupe pas. La mission, c'est de gagner l'or. Je ne vais pas dire que je n'aime pas la France, je l'aime, j'ai beaucoup de connaissances ici, j'y ai passé du temps. Ce sera sympa comme affiche.

La relation avec les fans, c'est de l'amour et du respect. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de négatif. (...) J'adore la France, mais elle ne me fait pas peur. Je n'étais pas à la maison en train de me dire : 'Oh mon Dieu, j'ai envie de jouer la France, j'espère que ça finira comme ça car ce serait une fin magnifique, que les fans seront fous, que je vais pouvoir profiter de leurs sifflets'.

Ce que je vais quand même faire en finale. Il n'y a qu'un seul but : gagner la médaille d'or, peu importe ce qu'il en coûte", a confié Joel Embiid pour L'Equipe.

Essentiel dans le money-time face aux Serbes, Joel Embiid sera bien évidemment attendu au tournant face à la France. Pour favoriser ses chances de gagner l'or, il a (logiquement) choisi la Team USA. Mais les Bleus sont encore sur sa route...

Joel Embiid, un accueil hostile en France qui lui plaît