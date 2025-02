Joel Embiid benché, les Sixers battus : comment Philly s’enfonce dans la crise

Celle-là, elle fait mal. Peut-être encore plus que les six précédentes. Les Philadelphia Sixers ont perdu pour la septième fois d’affilée. Pire, ils se sont donc inclinés contre un concurrent direct qui ne cherche même pas à l’être. Les Brooklyn Nets n’ont a priori pas d’autres ambitions que de récupérer un choix de draft haut placé mais ils se sont tout de même imposés contre la franchise de Pennsylvanie (105-103) et leur ont repris du même coup la onzième place de la Conférence Est. Un match décidé dans les derniers instants sur une claquette de Nic Claxton. Une défaite qui fait tâche pour Philly, qui alignait Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey face à un adversaire dont l’effectif a des airs de G-League.

Les Sixers ont même compté jusqu’à 17 points de retard ! Et c’est carrément sans leur MVP qu’ils ont réussi à recoller, repasser devant pour finalement s’incliner. En effet, Embiid a donc assisté au comeback de son équipe… depuis le banc. Nick Nurse lui a préféré Guerschon Yabusele dans le quatrième quart-temps. Le pivot All-Star n’est donc pas entré en jeu dans le money time et il a terminé avec 14 points à 4 sur 13 aux tirs (dont 0 sur 6 à trois-points), 7 rebonds et 5 passes en 31 minutes.

Encore une fois, le Camerounais a semblé diminué et incapable d’être vraiment dominant dessous donc contraint de s’écarter du cercle. Il est touché au genou et ça se voit. L’intéressé a déjà fait comprendre qu’il va devoir subir une nouvelle intervention chirurgicale à un moment. « Je ne jouais pas comme ça il y a un an. J’ai probablement besoin de régler le problème pour revenir à ce niveau. Mais c’est dur d’être en confiance quand vous n’avez pas l’impression d’être vous-même », insistait Joel Embiid après le match.

Est-ce qu’il n’essayerait pas de faire passer un message ? Est-ce qu’il ne chercherait pas à faire comprendre qu’il est peut-être préférable de le laisser se reposer maintenant ? Il lui a été reproché en début de saison de ne pas affronter la douleur et d’être trop souvent absent. S’il dit stop maintenant, une partie du public et même de l’organisation pourraient lui en vouloir. Mais c’est à se demander si ce n’est pas la meilleure solution aujourd’hui, à savoir qu’il se fasse opérer dès maintenant et prenne le plus de temps possible pour vraiment revenir fort – en imaginant donc qu’il en soit capable – l’an prochain.

Le problème, c’est que Philadelphia ne peut pas vraiment tanker puisque le tour de draft 2025 reviendra à Oklahoma City s’il est en dehors du top-6. Les Sixers ont justement le sixième plus mauvais bilan NBA et sont douzièmes de la Conférence Est.

