Joel Embiid vs quatre pivots des Mavs : Le massacre du soir

Joel Embiid s’échauffe. Les Philadelphia Sixers tiennent à finir premiers de la Conférence Est et ils affrontent leurs dauphins, les Brooklyn Nets, lors du prochain match. Alors le Camerounais s’est mis en jambe en dézinguant la raquette des Dallas Mavericks, certes privés de Kristaps Porzingis (ménagé). Sans pitié, il s’est baladé au point d’écraser n’importe quel adversaire qui lui faisait face. Et les Texans ont pourtant tout essayé pour ralentir le pivot All-Star.

Rick Carlisle a tout simplement envoyé tous ses big men en mission. Tous ! Maxi Kleber, Willie Cauley-Stein, Nicolo Melli et Boban Marjanovic se sont relayés sur Joel Embiid en première mi-temps. Pour un résultat catastrophique (pour les Mavericks) et sans appel : 2 points et 9 fautes cumulées. De son côté, la superstar postait 23 points en 24 minutes.

The Mavs have played 4 centers against Embiid in the first half.

They have combined for 2 points and 9 fouls.

Embiid has 23 points and 13 free throws at the half. pic.twitter.com/KhwG13UUmh

— StatMuse (@statmuse) April 13, 2021