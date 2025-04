Joel Embiid et les Sixers, une saison sous haute tension !

Entre Joel Embiid et les Philadelphia Sixers, la gestion de cette saison 2024-2025 a laissé des traces avec des tensions en interne.

La saison 2024-2025 a été catastrophique pour les Philadelphia Sixers. Prétendants au titre NBA, les 76ers ne feront même pas les Playoffs. Et un homme a bien symbolisé les galères de cette équipe : Joel Embiid.

En raison de ses problèmes à un genou, l'intérieur de 31 ans n'a jamais évolué à 100%. L'international américain a bien tenté de se faire violence. En disputant au total 19 matches. Mais il n'a jamais réussi à dépasser ses douleurs.

Et selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, cette situation a provoqué des tensions importantes entre Embiid et les Sixers. En effet, face à ses difficultés, le joueur a rapidement insisté sur la nécessité de subir une opération.

Dans le même temps, les 76ers l'ont poussé à jouer. Pour eux, la situation allait se régler en reprenant du rythme sur le parquet. Et les deux camps ont eu du mal à se comprendre. Finalement, le natif de Yaoundé a obtenu gain de cause : il va se faire opérer.

Une question va désormais se poser : cette histoire va-t-elle laisser des traces ? Avec son contrat entre 51 et 64 millions de dollars jusqu'en 2028 (player option à 69 millions en 2028-2029), Joel Embiid incarne un énorme investissement pour Philadelphie.

Et si les deux parties ne sont plus sur la même longueur d'onde, un trade pourrait devenir une possibilité. Mais qui pour récupérer un Joel Embiid blessé et avec un salaire XXL ?

