Joel Embiid suspendu 3 matches, Philadelphie n’avait pas besoin de ça

La sanction est tombée. Joel Embiid a été suspendu pour trois matches par la NBA, après son altercation musclée avec le journaliste Marcus Hayes il y a quelques jours, près du vestiaire des Sixers. Le pivot de Philadelphie, qui n'a pas encore joué cette saison, manquera donc les matches face aux Clippers, aux Lakers et aux Hornets. S'il est jugé apte physiquement, le MVP 2023 fera ses débuts le 12 novembre à domicile contre les Knicks à domicile, dans le cadre d'un match comptant pour la NBA Cup.

Les Sixers n'avaient pas forcément besoin de ça, eux qui ont perdu 5 de leurs 6 premiers matches et viennent seulement de récupérer Paul George, blessé depuis la mi-octobre.

Pour rappel, Joel Embiid avait pris à partie, bousculé et menacé le journaliste du Philadelphia Inquirer à cause d'un article à charge dans lequel celui-ci mentionnait le fils du Camerounais, Arthur, et le fait qu'il avait été nommé en hommage à son frère décédé il y a presque 10 ans.

Cette suspension va coûter un peu plus d'un million de dollars à Joel Embiid.