C'est vieux comme le monde. Quand un club est en crise de résultats, quel que soit le sport, vient toujours un moment où les joueurs ressentent le besoin de se réunir pour se "dire les choses". Parfois, les effets sont positifs et le fait de crever certains abcès permet au groupe de repartir. Dans d'autres cas, le problème était ailleurs et c'est presque plus une perte de temps qu'autre chose. Les Sixers ont eu besoin de ce team meeting cette semaine, au sortir de leur 11 défaites en 13 matches joués. D'après Shams Charania d'ESPN, il y a bien eu les habituelles discussions franches entre coéquipiers, mais pas forcément avec le casting que l'on attendait.

Tyrese Maxey, actuellement blessé, aurait reproché à Joel Embiid ses retards aux entraînements et à toutes les activités qui concernent l'équipe. Un problème a priori récurrent qui ne colle pas avec le statut de leader qu'est censé incarner le pivot champion olympique. Charania précise que Maxey et Embiid sont très proches et que ces remarques et suggestions n'entameront a priori en rien leur relation.

Joel Embiid, de son côté, avait aussi quelques griefs. Pas contre Maxey en particulier, mais plutôt contre l'équipe en général, dont il ne comprend pas la manière d'exécuter les systèmes sur le terrain, ce qui est quand même un peu vague.

On rappelle que Joel Embiid, Paul George et Tyrese Maxey n'ont pas encore pu jouer le moindre match tous les trois ensemble depuis le début de la saison. Si le MVP 2023 et l'ancien ailier des Clippers sont de retour, Maxey sera éloigné des terrains encore quelques jours.