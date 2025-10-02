Joel Embiid vers un retour en forme, on y croit ou pas ?

Presque plus personne ou presque ne croit à un retour à 100 % de Joel Embiid. Les blessures à répétition ont entamé la foi des fans comme des observateurs, et la saison 2024-2025 a encore alimenté le doute : entorse du pied gauche, puis problème au genou nécessitant une opération, et seulement 19 matchs disputés. Mais les Sixers n’ont pas vraiment le choix. Avec un contrat colossal et une structure sportive pensée autour de lui, ils sont engagés à fond, pour le meilleur et pour le pire.

À l’occasion du Media Day, Nick Nurse a toutefois tenu un discours volontairement optimiste. « Ce qui est encourageant, c’est ce qu’il dit lui-même : il se sent bien, il a bonne allure », a déclaré l’entraîneur au micro de PHLY Sports. « Il a encore quelques cases à cocher pour continuer sur cette voie, mais c’est plus encourageant qu’avant. »

Faut-il encore croire en Joel Embiid ?

Nurse a même ajouté : « Il dit se sentir beaucoup mieux à cette période de l’année que l’an passé. C’est un pas positif dans la bonne direction. On a hâte de le revoir avec le groupe. » A la même période la saison dernière, Joel Embiid sortait des Jeux Olympiques et avait déjà les genoux qui grincent. Cette fois, il a pu se reposer, tout en traitant les problèmes qui l'ont encore freiné ces derniers mois.

Les Sixers, eux, n’ont pas d’autre choix que d’y croire encore. Sans Embiid, l’an dernier, ils ont sombré, malgré la présence de Paul George, Tyrese Maxey ou Jared McCain, eux-mêmes absents de longs mois. La vraie question est donc simple : faut-il encore miser sur un Embiid fragile mais unique, ou commencer à penser l’avenir autrement ? À Philadelphie, l’heure des paris forcés continue.